Intervenuto a Radio Kiss Kiss, l'agente Fifa Alessandro Canovi esprime la propria opinione in merito al mercato dell'Inter.



“Vidal? Non so se verrà in Italia, dipende anche dagli stipendi che le squadre gli possono offrire. Solo la Juventus ha fatto il salto in questo senso in Serie A, l’acquisto di Cristiano Ronaldo lo testimonia. La Juventus è di un’altra storia, poi nella griglia di partenza vedo l’Inter molto più vicina al Napoli e alla Roma. Ma bisogna vedere le squadre a mercato concluso“.