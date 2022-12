Il protagonista di questi Mondiali per la Corea del Sud è Cho Gue Sung. Autore di una doppietta contro il Ghana, l’attaccante è diventato una vera e propria star nel suo Paese e, con la sua popolarità, sono aumentati anche i gossip che lo riguardano. Votato come “Calciatore più bello dei Mondiali”, il coreano è al centro di numerosissimi rumors che lo vedono legato ad alcune delle donne più avvenenti della Corea. Negli ultimi giorni è stata rivelata la frequentazione del calciatore con la modella Ji Min Joo, mentre in passato era stato accostato a una cantante. Ecco la gallery dell’ultima conquista di Cho.