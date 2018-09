Durissimo attacco a José Mourinho da parte dell'ex leggenda del Manchester United Erica Cantona, che non ha usato mezzi termini dalle pagine del Daily Mail: "Mi piace Josè, ha una buona personalità, ma non per lo United, a cui servirebbe Guardiola come allenatore. Sì, Pep dovrebbe essere lì, sta facendo benissimo nell'altro club, quello che non posso nominare. La stagione è appena iniziata, troppo presto per dire come andrà a finire per il mio Manchester United, che sarà sempre una grande squadra. Vinceranno, lo so. Ma come? Non bene. L'allenatore fa giocare i suoi nel modo sbagliato, senza creatività e divertimento".



Dalla critica all'autocandidatura per la panchina dei Red Devils il passaggio è brevissimo: "Mi piacerebbe allenare, e se mi chiamassero ci andrei, sanno dove mi trovo, giocheremmo in maniera creativa di nuovo".