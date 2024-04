Caos Arbitri in Turchia? Accordo con fischietti stranieri (anche italiani) per le gare a rischio fino a fine anno

un' ora fa



Il caos degli arbitri in Turchia scatenatosi dopo le proteste del Fenerbahce e il caos scatenatosi anche durante la Supercoppa, la Federcalcio Turca ha deciso di prendere provvedimenti importanti per consentire il regolare svolgimento del finale del campionato ancora conteso proprio fra il club gialloblu e il Galatasaray. La decisione più importante riguarda la scelta di designare arbitri stranieri al VAR per tutte quelle partite che saranno considerate ad alto rischio da qui alla fine del campionato.



LA DECISIONE - "Un Video Assistant Judge (VAR) straniero sarà designato per le partite critiche a partire dalla 32a giornata della Süper Lig e fino alla fine del campionato" è l'annuncio dato occi dalla Federcalcio turca in un comunicato che precisa anche di aver già concluso un accordo con le federazioni italiana, spagnola, tedesca, olandese e portoghese. Le prime partite in cui saranno operativi i var stranieri saranno le gare di Fenerbahçe e Galatasaray, in programma per domenica e lunedì, e per l’incontro di sabato tra Ankaragücü e Gaziantep, gara decisiva in ottica salvezza.