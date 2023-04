Polemiche in Bundesliga dopo un errore dichiarato dell'arbitro Stegemann che rischia di fare perdere il primo posto al Borussia Dortmund. 65esimo minuto di Bochum-Borussia Dortmund, il direttore di gara non fischia un evidente fallo da rigore su Adeyemi. Nonostante le proteste e le richieste di consultazione del Var, la decisione non viene cambiata: si resta sull'1-1. Il giorno dopo, l'arbitro ammette l'errore in un'intervista: "Sono arrabbiato e mi sento una m***a per quanto accaduto - ha detto Stegemann a WDR 2 - Rivedendo l'azione, era rigore per il Borussia Dortmund. Dal campo sembrava una caduta 'cercata'. Il Var? sarebbe stato meglio andare a dare un'occhiata. Da arbitro, però, devo risolvere le cose in campo senza andare sempre al Var". Un assist importante per il Bayern Monaco, che se oggi vincerà con l'Hertha Berlino, diventerà capolista a +1 sul Borussia.