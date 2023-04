Il Chelsea si prepara al ritorno dei quarti di finale di Champions League dove ospiterà il Real Madrid dopo il 2-0 dell’andata. I londinesi però non vogliono fare da vittima sacrificale e Lampard si è detto convinto di poter ribaltare il risultato. Il nuovo allenatore, tornato da traghettatore a Stamford Bridge, è sempre nell’occhio del ciclone visto che il suo arrivo non ha portato a una sterzata nei risultati dei Blues.



A far discutere in Inghilterra però è una rivelazione curiosa. Secondo il Sun infatti James Corden è stato fondamentale nella scelta di affidare la panchina all’ex capitano del Chelsea. Corden è un comico, presentatore e personaggio noto della televisione statunitense, pur essendo inglese e grande appassionato di Premier League. Grande amico di Boehly, il conduttore del Late Late Show è stato consultato e ha dato parere positivo al ritorno.



Il nuovo patron americano ha già speso più di 600 milioni di sterline, comprando 17 giocatori nelle prime due sessioni di calciomercato da lui gestite e cambiando 3 allenatori. Un parere su questo strano suggerimento è stato chiesto anche allo stesso Lampard. “Ho visto quello che dicono i giornali ma non ho idea se sia vero o meno. Quando guardo al successo che Todd Boehly ha avuto nella vita, credo che sia necessario avere più rispetto per lui di quanto gliene state dimostrando. Di certo non prendono decisioni basate su una sola chiacchierata con un’altra persona”.