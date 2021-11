Dazn vuole cambiare il modo in cui i propri abbonati fruiscono del servizio attualmente in essere. La concessionaria dei diritti tv della Serie A, finora e probabilmente anche per le prossime settimane concedeva la possibilità ai propri utenti di poter vedere lo stesso evento in contemporanea su due dispositivi a patto che l'utenza "user e password" fosse la stessa. I vertici della società OTT hanno però in mente una rivoluzione radicale che eliminerà la visione contemporanea dello stesso evento su più dispositivi, qualunque essi siano.​Non è una svolta già approvata, ma un'idea che Dazn ha da tempo e che, di fatto, in parte è preannunciata dal cambio di dicitura apparso in questi giorni sul proprio sito web. Al posto dinella sezione "abbonamento" rimane la dicitura: ​"L’abbonamento dà diritto all’utilizzo del Servizio DAZNDi fatto sparisce la dicitura "uguali o differenti" che è ciò che permetterebbe a due persone di vedere un evento live come una partita di Serie A in contemporanea.Una scelta che sta scatenando la polemica degli abbonati con minacce di disdette e proteste lanciate soprattutto da quei gruppi famigliari che condividono lo stesso account. La mossa di Dazn è però mirata a colpire non queste situazioni, bensì la vera e propria compravendita di sottoutenze che nel mercato della pirateria già avviene.a una decisione presa da una società che è licenziataria dei diritti tv sulle modalità di ritrasmissione degli stessi, sempre a patto che questi vengano poi distribuiti regolarmente e senza problemi di visione.Se la modifica andrà in porto l'accesso all'applicazione sNella pratica (useremo nomi di fantasia) Gigi sul divano sta vedendo Inter-Juventus tramite la tv, Maria in camera non potrà vedere Inter-Juventus dal suo tablet. Maria potrà però guardare Como-Brescia o un qualunque altro evento presente nel bouquet dell'offerta.