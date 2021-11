. Ad annunciare la novità della piattaforma di streaming, che in Italia trasmette tutta la Serie A per il triennio 2021-24, è Il Sole 24 Ore: da metà dicembre, si legge,. Dazn si è trincerata dietro un "no comment", si legge, nel frattempo sono in partenza le comunicazioni agli abbonati, che devono essere informati per avere la possibilità di esercitare il recesso entro 30 giorni: d'altronde, si tratta di una modifica alle condizioni di utilizzo, in quanto la doppia utenza era prevista al punto 8.3.- Cosa ha spinto Dazn a questo tipo di decisione? Due fattori essenzialmente. Da una parte, la mossa viene ritenuta anche nell'interesse della Lega Serie A e dei suoi club, in quanto parte di una. La concurrency è utilizzata anche da altre piattaforme, come, ma è stata sfruttata da piattaforme di distribuzione che usano la modalità dell'abbonamento 'in famiglia' per condividere il proprio account con altri utenti interessati e dividere così i costi dell'abbonamento, nonostante nelle sottoscrizioni si ricordi che gli account devono essere condivisi in ambito familiare.che, riferisce Il Sole 24 Ore, avrebbe riscontrato un 20% di media di utilizzi fraudolenti della 'doppia utenza contemporanea'.