, ma con qualche dovuta modifica nel sistema. La notizia che si è diffusa in tarda mattinata ha allertato parecchi addetti ai lavori, anche perché a un certo punto, prima di trovare pareri discordanti da parte della classe politica, maggiormente elastica verso l’argomento. Per questo motivoquando giunto in camera avrà incontrato i giusti correttivi che, si spera, metteranno tutti d’accordo, mondo del calcio e politica.Sono circa 130 i milioni di euro che il calcio risparmia potendo contare sul decreto crescita, una somma di tutto rispetto. Ma soprattutto, è anche grazie alla suddetta manovra che la Serie A riesce ad avere ancora appeal verso alcuni calciatori, altrimenti attratti da altri lidi.E allora qual è la soluzione? Quello che il mondo del calcio chiede al Governo è molto semplice: «Lasciateci usufruire del decreto crescita per i calciatori ritenuti di interesse». Insomma, quelli che con la loro presenza aiutano a dare linfa all’intero movimento, come è stato per Lukaku o come potrebbe essere in futuro per un eventuale ritorno di De Zerbi, per esempio.