Oltre al caos Serie A si aprirà un nuovo importantissimo fronte diritti tv anche per quello che riguarda la Champions League a partire dal 2021. Come riporta ItaliaOggi, ci sono infatti almeno tre nuovi competitors che pensano di sfidare Sky (che oggi detiene il pacchetto completo).



Il primo è Dazn (già partner di Sky per i diritti tv dell'attuale Serie A) che si è già accaparrato i diritti della Champions League in Germania e non è escluso che possa rilevare un pacchetto, magari in accordo proprio con Sky che ha nel suo bouquet proprio i canali Dazn. In corsa però ci sarebbero anche Amazon e Disney (controllante del network Espn) che il prossimo 24 marzo debutterà con la sua offerta Disney+ in Italia. Insomma una battaglia apertissima che potrebbe cambiare il modo di vedere il calcio in tv.