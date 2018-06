La questione diritti tv non finisce mai: secondo MF - Milano Finanza, Tim vuole muoversi anche legalmente contro Sky e Perform, per aver agito in 'concerto' nella trattativa con la Lega Serie A col fine di ottenere i diritti tv della massima serie. Già ieri, per bocca del suo ad Amos Ganish, Tim aveva mosso accuse pesanti a Lega Serie A affermando che il nuovo bando fosse stato "architettato per essere servito a Sky". La mossa potrebbe avere come obiettivo finale quello di riuscire ad ottenere un accordo con le due emittenti per quanto riguarda la ritrasmissione o la distribuzione delle immagini del campionato di Serie A sulla piattaforma TimVision.