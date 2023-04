Pasqua serena per il PSG che è tornato alla vittoria in casa del Nizza grazie ai gol di Messi e Sergio Ramos e alle parate di Donnarumma. Respira anche Galtier che, in caso di ko, avrebbe rischiato un esonero di cui in Francia ancora si ipotizza.



La trasferta in Costa Azzurra non è stata però di certo una passeggiata di salute, anzi. L’ambiente che ha accolto i parigini era infernale e, soprattutto l’ex Galtier, è stato aspramente criticato. Per tutta la gara gli sono piovuti cori e insulti dagli stessi tifosi che nella passata stagione, proprio grazie a lui, sono tornati in Europa. Ancora più grave però è stato uno striscione enorme esposto dai rossoneri con una frase offensiva rivolta alla madre dell’allenatore. Un affronto che non è andato giù al tecnico che, dopo il fischio finale, si è diretto sotto la curva e ha 'salutato' i tifosi alzando i pollici.



Il gesto ha fatto scattare un piccolo parapiglia con i giocatori del Nizza che si sono scagliati contro Galtier, con Todibo in testa. L’allenatore gli ha poi rivolto questa frase: “Tu l’hai visto lo striscione? E se lo facessero a te?”. La questione è stata poi ripresa in conferenza stampa. "Perché ho reagito così? Avete visto? Avete letto? Mia madre ha 83 anni e si sta riprendendo dal cancro. Punto. Se le persone che oggi sono state qui in tribuna quest’anno si stanno godendo delle partite europee è grazie al mio lavoro, è grazie a ciò che ho fatto nella scorsa stagione e questo va oltre a ciò che pensano".