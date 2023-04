Prosegue la 30ª giornata di Ligue 1, aperta dalla vittoria del Lens sullo Strasburgo nell'anticipo del venerdì, con altri due incontri in questo sabato. Si parte alle 17 con il Lille che fa visita all'Angers fanalino di coda del campionato: David e compagni cercano tre punti per mettere pressione al Monaco quarto in classifica.



Alle 21 i fari sono puntati sullo stadio Allianz Riviera di Nizza: arriva il Paris Saint-Germain, reduce da due sconfitte consecutive che hanno rimesso in discussione il primo posto (solo 3 punti di vantaggio sul Lens) e la panchina di Christophe Galtier.