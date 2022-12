Il ciclone che si è abbattuto due giorni fa sulla Juventus e che ha portato all'azzeramento dell'intero organigramma societario del club bianconero in seguito all'inchiesta aperta dalla procura di Torino, potrebbe presto coinvolgere anche altre società del calcio italiano.



Secondo quanto riportano questa mattina sia il Corriere della Sera che la Gazzetta dello Sport, a rischiare grosso sarebbero tra le altre soprattutto Atalanta e Genoa, club che nel recente passato hanno formalizzato più di un'operazione di mercato con la Juventus.



A breve nuovi soggetti potrebbero quindi ricevere richieste di rinvio a giudizio per le accuse di false comunicazioni sociali, ostacolo all’esercizio degli organi di vigilanza, aggiotaggio informativo e false fatturazioni per operazioni inesistenti.