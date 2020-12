Ancora caos attorno a Diego Maradona, quasi un mese dopo la sua morte. La 25enne Magalì Gil, che lotta da oltre un anno per ottenere il riconoscimento dell’ex Pibe de Oro, ha avuto il via libera della Giustizia per ottenere il test del Dna La salma di Diego dovrà dunque essere preservata per effettuare test genetici e non potrà essere cremata.



TEST GENETICI IN VISTA - Dopo Santiago Lara, che ha ottenuto dalle primogenite dell'argentino la disponibilità a sottoporsi all’esame del Dna, ora il Tribunale di Buenos Aires ha accolto le richieste della ragazza di origini italiane, frutto, secondo quanto sostiene la diretta interessata, di una relazione tra Maradona e una ballerina argentina: il magistrato Ignacio Sobrino Reig ha stabilito che vengano realizzati gli opportuni test genetici sul corpo dell’idolo argentino,



LA DECISIONE DELLA MAGISTRATURA - La magistratura ha imposto “la conservazione della salma e il conseguente divieto a procedere a cremazione, in modo che possano essere svolte le analisi del caso”. Nei prossimi giorni la magistratura stabilirà anche i tempi: potrebbero dunque salire a sei il numero degli eredi diretti del Diez.