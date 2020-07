Dopo il 2-1 incassato a Cosenza il Perugia ha annunciato con una nota sul proprio sito ufficiale la decisione del presidente Massimiliano Santopadre che da domani la squadra andrà in ritiro a Roccaporena. Il Perugia, con una sola vittoria nelle ultime sei giornate, si trova oggi in piena lotta per la zona playout.