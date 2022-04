Primo giorno oggi a Roma del processo sportivo in merito al caos plusvalenze per gli 11 club e 61 dirigenti accusati di illeciti amministrativi. La Procura federale chiede 12 mesi di inibizione per Andrea Agnelli, 11 mesi e 5 giorni per Aurelio De Laurentiis tra i capi di accusa più rilevanti. Il secondo round è previsto per giovedì e, se non ci sarà nessun intoppo, la sentenza definitiva avverrà già nella giornata di venerdì.