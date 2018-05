Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, ha parlato a CalcioNapoli24 Live della situazione dello stadio San Paolo: "La situazione del San Paolo? Siamo completamente favorevoli a dare unba mano per la ristrutturazione del San Paolo. Abbiamo avuto una discussione vasta relativa alle Universiadi, c'è stata una bella discussione che ha coinvolto tante persone. Le Universiadi sono un evento inventato dalla Regione Campania per dare una mano a Napoli, per consentire a Napoli di rifare decine d'impianti abbandonati a sè stessi e per fare un evento che avrebbe rilanciato l'immagine di Napoli. Le Universiadi sono un'idea della Regione che ha investito 170 mln di euro. Il Governo nazionale ha investito altri 100 mln e stiamo a 270, ma sono soldi destinati alle risorse per la Regione Campania. Le Universiadi sono un investimento di 270 mln che fa la Regione Campania. Nell'ambito di questo investimento abbiamo destinato 51 mln per rifare una serie di impianti, il Palavesuvio, la pista d'atletica del San Paolo e altre strutture. Sento parlare persone che non c'entrano nulla con le Universiadi, parlano e mettono medaglie al petto che non si sono mai conquistati. Quando un anno fa cominciammo i lavori per il San Paolo ci è stato detto dal Comune che lo stadio potevamo lasciarlo da parte ed abbiamo dato 5 mln per la pista d'atletica e gli impianti di illuminazione. Dal Comune ci hanno detto che l'intervento sul San Paolo l'avrebbero fatto come comune accendendo un mutuo di 20 mln di euro. Noi, con 5 mln di euro, abbiamop fatto il possibile. Il Comune però non aveva quei soldi perchè il Credito Sportivo non ha concesso il mutuo di 20 mln. Poi ci siamo incontratri con De Laurentiis ed abbiamo deciso di destinare questi 20 mln per lo stadio San Paolo prendendolo dai fondi delle Universiadi e quindi dalla Regione Campania. Mi pareva doveroso ristrutturare il San Paolo, ma non era dovuto. E' stata una scelta di aiuto e di rispetto per i tifosi e per il calcio Napoli. I lavori per il San Paolo vanno fatti tra luglio ed agosto. Settori chiusi per i lavori? Non lo so, io sono molto preoccupato. Ho detto alla Commissaria delle Universiadi se c'è un progetto da parte del Comune che ci ha detto che non ha i soldi del Credito Sportivo. Vedremo se c'è almeno un progetto visto che il Comune non ha un euro da mettere a disposizione. Abbiamo coinvolto la società Calcio Napoli perchè un cronoprogramma va concordato con la società altrimenti rischieremmo di fare una brutta figura e lasciare alcuni settori chiusi. Faremo una gara d'appalto per i lavori che si possono concludere entro luglio o agosto e ripartirà una gara per gli altri 20 mln, ma tutto va concordato col Calcio Napoli. Una volta che comincia il campionato non potranno esserci dei lavori massicci, ma questi dovrebbero cominciare nell'estate del 2019. Speriamo di mantenerci sui fatti e sulle cose concrete. Le parole dell'Assessore Borriello? Secondo voi chi ama e rispetta Napoli e destina 50 mln per la ristrutturazione di impianti sportivi o ama Napoli chi parla? Quando parlo io lo faccio coi fatti. Dobbiamo vedere di stringere i tempi".