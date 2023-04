, svoltosi all’Arena Garibaldi e vinto dai pugliesi grazie ad un rigore di Antenucci. Tiro dal dischetto che è stato avvolto da numerose proteste da parte della società nerazzurra, pronta a preparare un ricorso contro l’omologazione del risultato per errore tecnico dell’arbitro. La notizia di oggi riguardava la decisione del Giudice Sportivo di non omologare il risultato finale, facendolo così restare sub-iudice e riservandosi così più tempo per prendere una posizione definitiva.– Sull’errore riguardante il calcio di rigore, viziato da un tocco del direttore di gara,ai microfoni di Canale 50:"Rimane il fatto che le spiegazioni che sono state date non convincono e le opinioni sono totalmente differenti con chi ci ha dato le risposte richieste". Il ricorso per errore tecnico apriva alla possibilità di una ripetizione della partita ma, complici la rinuncia al ricorso e la remota possibilità di un’ammissione di colpa da parte dell’arbitro Colombo, lo scenario più probabile è che il risultato venga così omologato.- La dinamica si riferisce al gol del 2-1 del Bari, rigore segnato all'89' da Antenucci. Non è il penalty a scatenare le proteste del Pisa, bensì l'azione che porta alla sua assegnazione: come lamentano i nerazzurri- gesto che ha portato inevitabilmente il direttore di gara a concedere la massima punizione alla squadra di Mignani -,. Una dinamica questa che, a norma di regolamento, avrebbe dovuto spingere il direttore di gara ad interrompere immediatamente l'azione, ma ciò non è accaduto.