Non si spengono le polemiche dopo, match vinto dai pugliesi all'Arena Garibaldi con un episodio controverso che ha portato la società nerazzurra a preparare un ricorso contro l'omologazione del risultato per errore tecnico dell'arbitro. E oggi arriva una novità:- Tutto si riferisce al gol del 2-1 del Bari,. Non è il penalty a scatenare le proteste del Pisa, bensì l'azione che porta alla sua assegnazione:- gesto che ha portato inevitabilmente il direttore di gara a concedere la massima punizione alla squadra di Mignani -,. "C'è poco da dire, il regolamento è chiaro ma quando abbiamo chiesto spiegazioni ci è stato detto che l'interpretazione è stata giusta. La cosa grave è questa", aveva tuonato il tecnico dei pisanial termine del match.- Il risultato resta sub iudice e seguiranno nuove valuazioni. Il ricorso del Pisa per errore tecnico apre alla possibilità di una ripetizione dell'incontro, ma affinché venga accolta l'istanza dei toscani. "Sull’episodio sarebbe bello vedere il mondo arbitrale fare mea culpa e ammettere l’errore tecnico, perché il regolamento parla di azione promettente, e sul passaggio l’arbitro cambia totalmente il verso dell’azione. La cosa più grave è che l’arbitro ci ha detto di non essersi reso conto del tocco, quando in realtà si è subito messo il fischietto in bocca. Ammettere l’errore darebbe grande e maggiore credibilità a tutti. Ma se la colpa deve essere della società che ha protestato o del capitano che è stato espulso, allora alziamo le braccia. Ci sono tante migliaia di tifosi che hanno guardato la partita che non possono essere contento di aver vista una partita determinata in questo modo", aveva dichiarato il direttore generale del Pisa,