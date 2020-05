Negli ultimi giorni la frattura, che sembra già ricomposta: la questione stipendi sembrava aver rovinato l'ambiente e il rapporto tra Claudio Lotito e la sua Lazio. I giocatori non avevano gradito la proposta di Lotito di pagare a giugno il mese di aprile lasciando in bilico marzo, in attesa di capire qualcosa sulla ripresa del campionato. Come riporta il Corriere dello Sport, la frattura è rientrata, un nuovo incontro ha riportato il sereno.



LOTITO E IL PREMIO SCUDETTO - Il rapporto tra Lotito e la squadra sembra di nuovo saldo, tutti uniti verso l'unico obiettivo, lo Scudetto: la società avrebbe garantito ai giocatori al 100% un cospicuo premio-Scudetto. La cifra non è emersa, ma è bastato a ricompattare il gruppo.