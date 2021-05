Clamoroso retroscena legato alla Superlega tirato fuori dal New York Times. Come scrive il quotidiano americano in un lungo articolo, dalle pagine del progetto che ha visto protagoniste Juventus, Inter e Milan, sbuca... la Fifa, che era informata dei fatti. Inserita con un nome in codice, ma chiaramente identificabile, il massimo organismo del calcio mondiale, presieduto da Gianni Infantino, che pubblicamente si è schierato contro la Superlega, era informata su tutta, col presidente svizzero che era a conoscenza di tutto, coi suoi sottoposti che avevano tenuto diversi colloqui sul tema nei mesi precedenti.



Le discussioni sarebbero addirittura partite nel 2019, con un consorzio di advisor, chiamato A22, coinvolto insieme agli uomini vicini a Infantino, tra i quali spicca Mattias Grafstrom, segretario generale della Fifa. I separatisti avrebbero proposto in cambio del benestare della Fifa, secondo il NY Times, la partecipazione di molti dei club coinvolti nel progetto anche al nuovo Mondiale per Club, voluto dal numero 1 della Fifa, dal quale le società volevano rassicurazioni e protezioni per i propri giocatori, impauriti dalla possibile esclusione dalle rispettive nazionali.



Secondo gli americani, Infanitno era aperto a questa possibilità, per questo è sceso in campo, dopo, JP Morgan, convinto nella bontà dell'operazione. Poi, il resto è cronaca, con Infantino che contattato da Ceferin smentisce ogni suo coinvolgimento nel progetto, con tanto di comunicato congiunto. Una storia, quella della Superlega, che non è ancora finita.