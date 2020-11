Un caso decisamente paradossale. La positività di Ciro Immobile, Lucas Leiva e Thomas Strakosha è un giallo sul quale ora fa luce anche la Procura della Figc. I fatti: settimana scorsa i tre giocatori - risultati positivi ai tamponi Uefa - erano indisponibili per la trasferta di Bruges. Evento non ripetutosi nel week-end, quando i tamponi negativi avevano permesso ai tre di essere regolarmente in campo a Torino. Ieri, invece, il nuovo stop: tamponi positivi e niente partenza per la Russia, dove questa sera gli uomini di Inzaghi sfideranno lo Zenit.



LA PROCURA OSSERVA - La procura della Figc, dunque, ha aperto un'inchiesta: ha ascoltato il presidente Lotito e il medico sociale Ivo Pulcini, oltre ad avere acquisito i referti dei tamponi effettuati prima di Bruges-Lazio e Torino-Lazio, oltre ai referti dei tamponi effettuati alla vigilia della gara odierna.



I RISCHI - Ma cosa rischia la Lazio? Come ricorda La Gazzetta dello Sport, secondo il protocollo, in caso di violazione, "a carico della società responsabile si applicano, a seconda della sua gravità, le sanzioni di cui all’art. 8 che vanno dall’ammenda, alla penalizzazione, alla retrocessione all’ultimo posto fino all’esclusione dal campionato. La gravità della violazione è valutata in funzione del rischio per la salute dei calciatori, degli staff, degli arbitri e di tutti gli addetti ai lavori esposti al contagio da Covid-19, nonché dell’accertata volontà di alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione".