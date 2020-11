Quest'oggi era previsto l'incontro del responsabile sanitario della Lazio, il dott. Ivo Pulcini, e la Procura Federale per la questione tamponi. Il procuratore Giuseppe Chinè sta indagando su delle possibili violazioni del protocollo anti-Covid da parte del club capitolino. Il periodo considerato sarebbe quello tra la partita contro il Bologna e la sfida contro il Torino, con in mezzo la gara di Champions contro il Bruges.



TUTTO RIMANDATO - Eventuali novità sono però rimandate di qualche giorno, forse a giovedì. Inizialmente era stato diffuso che il dott. Pulcini non si fosse presentato in Procura. In realtà è stato lo stesso avvocato della Lazio, Gian Michele Gentile a chiedere lo spostamento per personali impegni lavorativi. Non c'entra nulla il responsabile medico biancoceleste.



In seguito sono anche arrivate le sue parole a Cittaceleste.it: "Ho sentito la Procura Federale e ho concordato io il rinvio dell'audizione con il dottor Ivo Pulcini per via dei miei impegni di lavoro. Non è vero che è stato lui a non presentarsi. Probabilmente andremo giovedì, dobbiamo solo accordarci sull'orario".