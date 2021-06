Il caos attorno ale alla scelta del nuovo allenatore si arricchisce di nuove pagine con una panchina che rimane vacante e che dopoora avrà bisogno di undi una piazza ora diventata incandescente. Riavvolgendo però il nastro soltanto a qualche giorno fa,con pochi punti di contatto. Se da un lato c'è chi punta il dito su problemi burocratici e fiscali, oltre che di natura contrattuale, dall'altra c'è chi sottolinea le grandi divergenze di vedute tecnico-tattiche, ma soprattutto decisionali.Dal punto di vista dell'allenatore portoghese l'intesa, o meglio,Fonseca aveva anchedove hanno in questi giorni la base operativa per parlare di mercato, idee e di come costruire la squadra del futuro.Fonseca aveva in mente un'idea di un Tottenham votato all'attacco, con solo una piccola parte del budget destinato alla difesa e gran parte degli innesti da trovare fra centrocampo e attacco con caratteristiche prettamente offensive. Un calcio offensivo, anche a prescindere dal mercato, mentro la, di natura più conservativa e con grande focus al reparto arretrato. Una divergenza importante, non insuperabile, ma che nasceva fin dagli albori su molti punti di disaccordo.dato l'appoggio del presidente Levy e di parte della dirigenza amministrativa del Tottenham. Fonseca aveva già maturato prima dei contatti inglesi l'idea di non confermare parte dello staff che aveva avuto con sé alla Roma. Pesi diceva, così come la presunta problematica della data dell'annuncio e relativi problemi fiscali con lo stato italiano.e non (anche qui, i binari restano distanti) aspettando il 10 per non perdere alcuni dei benefici avuti dall'erario italiano.per stare in famiglia e godersi il relax in attesa della nuova avventura. Che non ci sarà perché. Doveva esserequell'uomo? Si può dire che sia stata un'opportunità facilmente cavalcabile, tramutatasi però in un autentico boomerang con la tifoseria. E Fonseca? I contatti con la Fiorentina ci sono stati, ma prima dell'intesa con il Tottenham e sebbene la piazza piaccia molto, non è escluso che alla fine possa rimanere anche fermo in attesa di un progetto adatto a lui.