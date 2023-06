Qualche intoppo per vedere Regis Le Bris nuovo allenatore del Nizza. In una nota ufficiale del Lorient, infatti, si legge che il tecnico ha comunicato al presidente del club la sua intenzione di interrompere il rapporto professionale dopo oltre un decennio, nonostante un recente rinnovo di contratto fino al 2027 per lui e staff. Nel comunicato diramato dall'ufficio stampa dei Merluzzi francesi si legge che però il CdA e i soci del club, il Lorient ha deciso di non mollare e non risolvere l'accordo, e viene intimato proprio al Nizza un comportamento sleale, con possibilità di richiedere sanzioni contro il club della Costa Azzurra lato Lorient.