L'che la scorsa stagione aveva sbalordito tutti e mandato in estasi i tifosi conquistando il nono posto in classifica si sta sgretolando. L'addio di, oggi al Marsiglia, è stato il primo tassello a svanire, ma a preoccupare l'ambiente scaligero è la partenza dei pezzi pregiati della rosa. Ad esempio,si è accasato alè ormai ai dettagli con il: resta soloBarak,e attende l'offerta giusta per lasciare i veneti. Partenze pesanti, che gli arrivi dinon riescono a compensare a pieno. Per non dimenticare le cessioni dialla, altre due operazioni che hanno indebolito la rosa. E non finisce qui, perché nell'elenco dei possibili partenti ora figurano anche: il primo ha diversi estimatori, tra cui il, il secondo è stato bloccato dallain vista della possibile uscita di Luis Alberto e ora piace anche ai rossoneri e ad alcuni club all'estero.- Insomma, un mercato che non convince. Soprattutto il tecnico, che dopo il clamoroso poker incassato dal Bari al Bentegodi ha invocato l'arrivo di almeno 3-4 innesti, che a pochi giorni dall'esordio in campionato con il Napoli ancora non arrivano. E alcuni obiettivi sfumano anche, come Pablo Marì per la difesa (destinato al Monza). L'ambiente non sereno e la tensione sale, lo testimonia anche il, confermata l'indiscrezione di Tuttosport: il presidenteproverà a mediare, ma non è escluso che possano arrivare anche svolte imprevedibili fino a poche settimane fa, come una. Ore di riflessione in casa Verona, una vera e propria polveriera.