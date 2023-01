E' rottura totale tra la Roma e Nicolò Zaniolo. Il calciatore dopo aver marcato visita con la Fiorentina si è tirato fuori anche contro lo Spezia rifiutando la convocazione. I tifosi della Roma, fin qui sempre molto protettivi nei confronti del ragazzo, hanno espresso il loro dispiacere sui social. E Zaniolo stesso ha deciso di bloccare i commenti su Instagram. Il giocatore in questo momento si trova col figlio e attende l'offerta giusta dal Tottenham per andare via.