L'allenatore Fabio Capello dice la sua sui club italiani in un'intervista al Corriere della Sera: "Spero che le società riescano a tenere i giocatori migliori, altrimenti sarà tutto inutile. Anzi, sulla spinta di questi risultati nelle coppe europee bisognerebbe portare in serie A altri campioni. Sono quelli bravi a fare la differenza".



"Continuo a pensare che giocare contro il Manchester City sia impossibile per tutti. E il Real Madrid è guidato da Ancelotti, che conosce alla perfezione l’alfabeto del calcio. Carlo sa sfruttare le qualità dei suoi giocatori e intuisce le debolezze degli avversari".