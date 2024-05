Capello: 'Atalanta, Ederson come il mio Emerson. Per lo Scudetto...'

Getty Images

, ex allenatore di Milan, Roma, Juventus e Real Madrid, parla dell'Atalanta: "Offerte ne arriveranno di sicuro per i migliori giocatori - spiega Capello alla Gazzetta della Sport -. Mi riferisco soprattutto a due centrocampisti eccezionali come Koopmeiners ed Ederson. L’olandese ha i gol nei piedi, attacca e difende in modo ugualmente straordinario; il brasiliano, invece, ha un’intelligenza tattica fuori dal comune, più cheche allenavo io alla Roma e alla Juve".Capello prosegue: "Dopo una finale giocata in quel modo saranno entrambi ambiti dalle big di tutta Europa, trattenerli non sarà facile...La base è ottima e penso anche io non manchi poi così tanto per giocarsela. In più, tutta la concorrenza attraverserà un momento di cambiamento: Juve, Milan e Napoli inizieranno con un allenatore nuovo, l’Inter è passata da qualche giorno dall’essere cinese a scoprirsi americana... La Dea, invece, ripartirebbe con capisaldi noti".

Centrocampista centrale brasiliano classe 1976, Emerson in Italia ha giocato con le maglie di Roma (145 partite e 21 gol), Juventus (91 presenze e 6 gol) e Milan (40 presenze e nessun gol).