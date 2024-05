Juventus, al rivoluzionario Motta ampi poteri: solo per Capello fu così, le prime 3 mosse di mercato con Giuntoli

gettyimages

dell'insediamento dell'allenatore italo-brasiliano sulla panchina bianconera., sconfitto a Marassi dal Genoa di Alberto Gilardino, mentre, con Paolo Montero in panchina, ospitando il Monza all'Allianz Stadium. Poi, già daper costruire la prossima stagione.A inizio settimana, come riferisce il Corriere dello Sport,su un accordo che appare già puntellato: 5 milioni di euro netti a stagione per tre anni, senza opzioni di rinnovo dopo il primo biennio come si ipotizzava in un primo momento.. La Juve chiede innovazione e un’impronta tecnico-tattica chiara fin dal principio, al punto che l’allenatore sarebbe già stato coinvolto informalmente e per sommi capi in alcune riflessioni ad ampio raggio sul mercato.

, ovvero la possibilità di manifestare un parere personale importante sulle scelte di mercato.ad esempio, decisivo per le scelte di Cannavaro, Ibrahimovic ed Emerson, mache hanno fatto la storia della Juventus (compresi Marcello Lippi, Massimiliano Allegri e Antonio Conte), nonostante lo avessero desiderato. Motta (con il sostegno di Giuntoli) si propone quindi come, così come lo ha descritto Riccardo Calafiori in un'intervista al magazine della Gazzetta dello Sport.