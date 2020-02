Fabio Capello, invitato al Bifs 2020, ovvero la quarta edizione del Bilbao International Football Summit, è stato intervistato da Luis Villarejo dell’agenzia Efe ed ex responsabile stampa del Real Madrid: "Io oggi in Italia sto conducendo una battaglia. C’è la tendenza a giocare come Guardiola, ma chi lo fa non si rende contro che sta copiando lo stile che Guardiola usava 10 anni fa. E che nel frattempo Guardiola è cambiato e le sue squadre hanno cambiato modo di giocare: il City è verticale e cerca sempre di entrare nell’area rivale. Io in Italia lotto contro questa corrente di pensiero ma non mi capiscono. Vabbé, non importa, non fa niente"