Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Fabio Capello ha espresso la propria opinione in merito all'importanza di Marcelo Brozovic per l'Inter di Simone Inzaghi. L'ex allenatore ha inoltre elogiato Correa, attaccante di talento che può scombussolare le difese e creare problemi agli avversari.



"Si parla tanto di Brozovic, sembra che sia tutto legato a lui. A volte quasi in forma esagerata, come se davvero non si potesse giocare senza. Non è così, l'Inter ha tanti altri giocatori di qualità. Correa non si discute, serve per cambiare schema, crea problemi".