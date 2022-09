Aumentano sempre di più le critiche nei confronti dell'allenatore bianconero Massimiliano Allegri. Fabio Capello ha dichiarato a Sky: "Una grande squadra come la Juventus non può giocare in questo modo, Allegri smetta di fare il battutista. Se dice che la partita più importante da vincere in Champions League è quella contro il Benfica, allora perché non ha fatto giocare Vlahovic contro la Fiorentina?".