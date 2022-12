L'ex allenatore di Milan, Roma e Juventus, Fabio Capello, ha parlato di diverse tematiche relative ai Mondiali di Qatar 2022 e ha tirato una sonora stoccata a Lionel Messi.





IL TORNEO - "E' stato un buon mondiale, i calciatori sono arrivati freschi e hanno corso molto. Gli allenatori non hanno concesso spazio agli avversari, ho visto grande attenzione".



FRANCIA VS ARGENTINA - "In finale sono arrivate Francia e Argentina, le due nazionali con un coefficiente tecnico superiore, di un altro livello. Messi e Mbappè hanno fatto la differenza".



MESSI - "Messi è tornato a essere Messi. Questo, però, vale solo per Argentina-Croazia. Prima di questa partita camminava per il campo”.