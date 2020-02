Fabio Capello, ex allenatore della Juventus, parla a margine dei Laureus Sports Awards in corso a Berlino delle sanzioni Uefa al Manchester City, escluso dalle competizione europee per i prossimi due anni, e della possibilità di revoca del titolo del 2014:







"Io ne so qualcosa di titoli revocati con la Juventus. Bisogna aspettare per capire la decisione. Per loro è solo una questione di soldi e non possono giocare in Champions la prossima stagione"-