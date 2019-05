Wanda Nara non ci sta e ribatte colpo su colpo alle parole rilasciate ieri al "Club" di Sky Sport dell'ex allenatore di Milan, Roma e Juve Fabio Capello, che aveva espresso un parere critico sulle foto pubblicate dalla moglie e agente dell'attaccante dell'Inter Mauro Icardi sui propri profili social: "Non ho mai avuto un giocatore che faceva queste cose, nelle mie squadre non so se poi sarebbe riuscito ad entrare nello spogliatoio".



Wanda, opinionista per la trasmissione Mediaset "Tiki Taka" ha replicato attraverso il proprio profilo Twitter: "Caro Fabio Capello, come allenatore ha tutta la mia stima, ma da opinionista ad opinionista.. ti ricordo qualche giocatore Top che è riuscito ad entrare nel tuo spogliatoio facendo “queste cose” .. 10 anni fa potevano avere qualcosa di strano, OGGI NO!". Già nelle scorse ore la compagna dell'ex capitano nerazzurro aveva chiarito come questi scatti facessero parte di una ben precisa campagna marketing della coppia, spiegazione che non è risultata sufficiente a placare il malcontento dei tifosi e l'imbarazzo dell'Inter.





