A Sky Sport, Fabio Capello ha parlato così della scelta di Zlatan Ibrahimovic di partecipare come ospite all'edizione di Sanremo: "Io non lo avrei mandato, devo essere sincero. Vieni pagato dal Milan, devi avere rispetto di società e tifosi. Il Milan avrebbe dovuto vietarlo, con tutto il rispetto. Non puoi fare il pendolare Sanremo-Milanello. Lui ha voluto andarci però".