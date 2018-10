Fabio Capello ha parlato a Sky Sport prima del derby: “Mi sembra che l'Inter abbia qualcosa in più, la fortuna di aver recuperato certi risultati ed una convinzione realizzativa. Dal punto di vista del gioco mi piace il Milan, mi auguro possa ripeterlo anche stasera. Il derby va giocato con cuore e cervello, la partita non va subita. Quando vedi i giocatori motivati durante la settimana sai che in partita daranno il 100%".