Intervenuto dagli studi di Sky, l'ex allenatore del Real Madrid, Fabio Capello, ha parlato di Roberto Carlos, calciatore che ha potuto allenare ai tempi del Real Madrid.



“Uno dei più grandi terzini della storia con Maldini, sono stati giocatori importanti entrambi e sono rimasti nelle loro squadre. Fu bello quando vidi arrivare Branchini che mi avvisò del fatto che l'Inter stesse per vendere Roberto Carlos. Rimasi basito: l'Inter vende Roberto Carlos? Non ci credevo e mi sono fatto mandare un fax con il prezzo già fissato e non discutibile. Chiamai il presidente del Real e gli dissi di volare subito a Milano perché appena si sarebbe diffusa la notizia della vendita del brasiliano sarebbero arrivati tutti in Italia. L'Inter non aveva capito che Carlos era un grande giocatore e alle 11 era pronto il contratto, in meno di 24 ore. Dicevano che non sapeva marcare. Tu aggredisci l'avversario gli dissi e butta avanti la palla, vedrai chi arriva primo”.