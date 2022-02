L'ex allenatore di Milan, Juve, Roma e non solo, Fabio Capello ha parlato a margine di un evento di beneficienza del paragone fra Rafael Leao e Thierry Henry.



"Non è un paragone per niente azzardato. Leao ha delle qualità sotto un certo aspetto tecnico migliori di Henry però deve migliorare. Ci vuole tempo, sta migliorando anno dopo anno. Secondo me ha la possibilità ancora di migliorare ancora di un 30%".