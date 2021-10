Fabio Capello, apprezzato opinionista di Sky, guarda con interesse l'evoluzione della Roma di Mourinho. Che sotto alcuni aspetti è simile alla sua, la prima, quella del 1999-2000: per una rosa buona ma non eccezionale e per la ricostruzione affidata a un big,L'ex allenatore friulano ha parlato a 'Il Messaggero'.Altroché se la vedo. È una squadra che ha un'idea di gioco, una sua personalità e un modo ben delineato di stare in campo. Anche quando è sotto, osa. A me piace.Sì, ci sono delle analogie. José è venuto per costruire, come accadde a me quando venni ingaggiato da Franco Sensi. Anche io, quando arrivai, impiegai un po' di tempo per capire cosa servisse alla squadra. Ne parlai con il presidente e l'anno dopo venni accontentato. Mi auguro sia così anche per José.No, mi dispiace ma non rispondo. Sono cose di spogliatoio. Soltanto io all'epoca sapevo perché dissi quelle parole come adesso José, se si comporta in questo modo, avrà le sue ragioni. Ma certe dinamiche, se non le conosci, è meglio non entrarci.È un gruppo competitivo. L'obiettivo è tornare in Champions. Non sarà facile.