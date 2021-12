"La classifica del campionato non mi sorprende: ad agosto avevo indicato l'Inter come favorita per lo scudetto“. Fabio Capello non ha dubbi in una intervista concessa alla Gazzetta dello sport: Ribadisco anche la principale antagonista dei nerazzurri ovvero il Napoli. Con la rosa intera a disposizione è andato benissimo, ma gli infortuni hanno creato qualche problema".