La sostituzione di Abraham a Fabio Capello proprio non è piaciuta. L'ex allenatore della Roma ha commentato così a Sky Sport il cambio fatto da Mourinho durante Roma Napoli per far entrare Belotti quando mancava ancora circa mezz'ora: “Abraham stava creando parecchi grattacapi e teneva impegnati da solo centrocampo e difesa del Napoli. Io sinceramente non lo avrei tolto perché infatti, una volta sostituito, il Napoli si è ritrovato con molti meno problemi lì dietro e ha potuto pensare di più alla fase offensiva”.