Fabio Capello parla del momento della Juve a Sky: “Allegri ha voglia di ripartire, ha detto che deve lavorare. Con zero punti e 4 partite da giocare è molto compromesso. Cerca di dare coraggio alla squadra e a se stesso. Dice cose sensate, niente di nuovo, cose che tutti gli allenatori dicono in certi casi. La cosa positiva è che non c’è stato un confronto con la dirigenza e lo fa stare più tranquillo, ma io credo ci sarà nei prossimi giorni. Sembra fiducioso, ma quanto visto mi lascia in dubbio. Mi ha lasciato amareggiato e deluso che lo stadio era mezza vuoto, vuol dire che qualcosa non funziona”.