Fabio Capello, ex allenatore della Juve, ha parlato anche dell'Inter ai microfoni di Sky Sport: "L’Inter non ha più scusanti, ora ha doppie scelte in tutti i reparti e i giocatori devono seguire l’allenatore. I nuovi li conosco bene. Ashley Young l’ho avuto in Nazionale ed è un buon giocatore, ha un bel dinamismo ed è bravo a crossare: non è un goleador ma dà il suo apporto. Eriksen lo feci acquistare da Badini al Tottenham quando era all’Ajax: ha qualità, ha la giocata in verticale e il tempismo, è pericoloso nelle punizioni. Ma devo dire che un giocatore simile l’Inter ce l’ha in casa ed è Sensi: io stravedo per lui e Barella, sono di grande livello e faranno la fortuna della Nazionale. Conte deve fare solo delle scelte, il gap con la Juventus è diminuito. In questo momento l’Inter sta meglio a livello difensivo, la Juve non ha trovato dei rinforzi adeguati per rimpiazzare gli infortunati e ora avranno tante partite importanti. La Lazio invece non ha problemi di Coppe, gioca bene e dopo il calo in due partite l’ho vista con la Spal e ho visto una bella squadra. Dopo tanti anni si torna a combattere fino alla fine per il campionato. La favorita? Ci sono degli impegni e degli infortuni: l’Inter non ha più scusanti, la Juve si è ritenuta a posto così sul mercato. Però occhio a Inzaghi, sottovalutato da molti. Io starei molto attento”.