Nuovo debutto in Inghilterra per Wayne Rooney, che con la maglia del Derby County e la fascia da capitano sul braccio, vince contro il Barnsley, mettendo il suo zampino sul gol dell'1-0 di Marriott, che trasforma in rete una sua punizione. Vincono gli uomini di Cocu per 2-1, con l'ex Manchester United, in campo per tutti e 90 i minuti, che ha fatto il centrocampista centrale nel 4-4-2 di Cocu, manager dei Rams di cui Wazza è vice.