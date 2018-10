Senza Cristiano Ronaldo, squalificato, si è preso completamente la scena Champions: Paulo Dybala ha travolto lo Young Boys con una tripletta, unico firmatario della vittoria per 3-0 della Juventus. Il talento argentino è balzato quindi in vetta alla classifica marcatori (tre gol come Messi, che però gioca questa sera) e ha fatto passi da gigante nelle scommesse sul capocannoniere della Champions. I trader di 888sport hanno rivisto drasticamente la valutazione della Joya, portandola da 150 a 20 volte la scommessa dopo ieri sera. L’argentino, adesso, è decisamente più vicino a Cristiano Ronaldo nella lista dei bookmaker: il portoghese, complice la squalifica che lo ha tenuto ancora digiuno di reti, è salito in quota fino a 12,00. Grande balzo in avanti anche per Edin Dzeko, pure autore di una tripletta, nel 5-0 che la Roma ha rifilato al Viktoria Plzen: il bomber giallorosso è passata da 81,00 a 16,00. Il favorito, ad ogni modo, resta ancora Lionel Messi, dato a 2,65 e atteso questa sera dalla sfida con il Tottenham.