È andato a segno sette volte nelle sei gare disputate dopo la ripresa del campionato e grazie ai due rigori realizzati con l’Atalanta si è portato a ridosso di Ciro Immobile. Cristiano Ronaldo si riprende la scena nella classifica cannonieri, dove con 28 gol tallona il centravanti della Lazio, a secco dal 30 giugno e fermo a 29 centri. Una rimonta che per i betting analyst è già completata, con il sorpasso del portoghese nelle scommesse sul capocannoniere: rispetto a tre giorni fa, come riporta Agipronews, CR7 è passato da 3,00 a 1,75 sul tabellone, mentre Immobile paga il momento no dei biancocelesti e sale da 1,35 a 2,00. La gara per il titolo di miglior bomber del campionato rimane comunque una corsa a due, visto che il terzo in lista, Romelu Lukaku (per ora a 20 reti) è lontanissimo a 150 volte la posta.