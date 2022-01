Il quindicesimo gol segnato in campionato (per la sesta stagione consecutiva) rilancia Ciro Immobile nella corsa al titolo di capocannoniere. Il gol all'Inter e quello contro l'Empoli con cui ha iniziato il 2022 hanno portato a un nuovo taglio nelle quote dei bookmaker, dove il centravanti aveva perso terreno dopo lo stop forzato del mese scorso. Immobile è ora passato da 3,50 a 2,65, a un passo da Dusan Vlahovic (in campo stasera), salito da 1,75 a 2,00. Ancora lontani gli altri concorrenti, a partire da Lautaro Martinez: l'attaccante dell'Inter è a 7,00, seguito da Zapata a 14,00, con Berardi che fa capolino a 26,00.